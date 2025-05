Torcedor do Flamengo começa a ser julgado por morte de palmeirense em 2023

O julgamento de Jonathan Messias Santos da Silva começou nesta segunda-feira (19) no Fórum Criminal da Barra Funda. Ele é acusado pela morte de Gabriela Anelli durante uma briga entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras em 2023. A audiência conta com a presença da família da vítima e deve ter o depoimento de pelo menos dez testemunhas. Jonathan foi identificado por meio de perícia digital e preso 15 dias após o incidente. O júri popular decidirá sobre sua condenação por homicídio doloso com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.



