Torcedores uruguaios saqueiam quiosque e incendeiam motos em praia do Rio

Na tarde desta quarta-feira (23), uma briga generalizada tomou conta da praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Segundo informações, os envolvidos seriam membros de torcidas organizadas, alguns deles do clube uruguaio Peñarol, que enfrenta o Botafogo pela semifinal da Libertadores. Nas imagens captadas pelo helicóptero da RECORD, é possível ver que os envolvidos usam pedaços de madeira e outros objetos para trocar agressões. Durante o confronto, motos foram incendiados e um quiosque saqueado. A Tropa de Choque foi acionada e conseguiu conter os torcedores.