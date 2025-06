Trabalhador fica pendurado a 10 metros em obra do monotrilho e escapa ileso

Durante obras da Linha 17-Ouro do monotrilho, na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo , um trabalhador terceirizado ficou pendurado por um cabo de segurança a cerca de 10 metros de altura. Apesar do susto, ele não se feriu graças ao uso adequado dos equipamentos de proteção. A empresa responsável reforçou seu compromisso com a segurança no trabalho, e o operário já retornou às atividades.



