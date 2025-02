Traficante foragido há seis anos é suspeito de planejar ataque a delegacia no RJ

Um dos traficantes mais perigosos do país é o principal suspeito de arquitetar o ataque a uma delegacia no Rio de Janeiro. Joab Conceição da Silva de 32 anos tem 55 anotações criminais. Ele gosta de ostentar e está foragido há seis anos. As autoridades demoliram a mansão que estava sendo construída pelo criminoso.



