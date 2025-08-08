Traficante internacional de armas é preso com arsenal em Diadema, ABC paulista

Pedro Martins, dono de bar e traficante internacional de armas, foi preso em flagrante com um arsenal em Diadema, ABC paulista. Os agentes da Polícia Civil receberam uma denúncia de que o dono de um bar estaria vendendo armas de forma clandestina. Pedro confessou que o armamento, que ele trazia do Paraguai, estava em um brechó perto do estabelecimento. Foram apreendidas 21 armas e 146 munições de diversos calibres, inclusive calibres restritos para as Forças Armadas. Ele vai responder por tráfico internacional de armas de fogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!