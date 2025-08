Transformador de energia estoura diversas vezes e deixa bairro da zona norte de SP sem luz

Um transformador de energia estoura a todo o momento e deixou o bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, no escuro. Moradores denunciam que a oscilação da energia já queimou muitos eletrodomésticos. Uma moradora, mãe de um cadeirante, relatou que precisa carregar o filho pelas escadas toda vez que o elevador para de funcionar. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!