Três pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte nos Estados Unidos

Na Flórida, nos Estados Unidos, três pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte. A aeronave ficou cerca de 20 minutos no ar antes de cair. Ela caiu em cima de um carro e o motorista ficou com ferimentos leves. No entanto, os três passageiros a bordo da aeronave morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do acidente estão sendo investigadas, mas o avião teria apresentado problemas mecânicos.



