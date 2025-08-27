Troca de tiros deixa dois criminosos mortos em avenida na zona sul de São Paulo
Uma viatura da Polícia Civil teria feito a abordagem a um veículo com criminosos que tinham acabado de roubar uma residência
Uma troca de tiros que aconteceu na avenida Doutor Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo, deixou dois criminosos mortos e um ferido. Segundo o Capitão Guedes, da Polícia Militar de São Paulo, uma viatura da Polícia Civil teria feito a abordagem a um veículo com criminosos que tinham acabado de roubar uma residência. A troca de tiros aconteceu e dois criminosos morreram, um ficou ferido, um foi preso e outro fugiu.
