Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Troca de tiros deixa dois criminosos mortos em avenida na zona sul de São Paulo

Uma viatura da Polícia Civil teria feito a abordagem a um veículo com criminosos que tinham acabado de roubar uma residência

Balanço Geral|Do R7

Uma troca de tiros que aconteceu na avenida Doutor Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo, deixou dois criminosos mortos e um ferido. Segundo o Capitão Guedes, da Polícia Militar de São Paulo, uma viatura da Polícia Civil teria feito a abordagem a um veículo com criminosos que tinham acabado de roubar uma residência. A troca de tiros aconteceu e dois criminosos morreram, um ficou ferido, um foi preso e outro fugiu.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Roubo
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.