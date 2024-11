Troca de tiros entre policiais e criminosos termina com duas pessoas mortas e três baleadas em SP

Uma perseguição policial terminou em troca de tiros na comunidade do Vietnã, na zona sul de São Paulo. Três criminosos haviam roubado um carro de luxo e usado o veículo para praticar outros crimes no bairro de Indianópolis. A polícia foi chamada e iniciou uma perseguição até a comunidade. A idosa Maria Ivone, de 70 anos, foi pega no meio do fogo cruzado, acabou atingida por uma bala perdida e morreu. Dois policiais e um morador também foram baleados, mas foram socorridos. Um suspeito morreu no local. Os outros bandidos conseguiram fugir.