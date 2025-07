Trump anuncia taxação de 50% sobre exportações brasileiras, e Lula promete retaliação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou taxação de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros. O governo federal brasileiro emitiu uma nota com a promessa de aplicar o princípio da reciprocidade como forma de retaliação. Trump fez o anúncio um dia depois de prometer taxar os países que fazem parte dos Brics. O Brasil é um deles. Na carta do presidente dos EUA, ele cogita abrir uma investigação sobre supostas práticas comerciais injustas do Brasil, com base em uma lei de 1974.



