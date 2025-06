Trump defende acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã nesta segunda-feira (16). Na ocasião, Trump estava prestes a embarcar em um avião para ir à cúpula do G7 no Canadá. Antes de defender o cessar-fogo, o presidente reiterou o apoio do país a Israel no conflito. Ele ainda disse que os EUA não pretendem se envolver militarmente diretamente na guerra, mas que a decisão deve mudar se alguma base do país for atingida por ataques do Irã no território israelense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!