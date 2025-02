Trump é empossado como presidente dos Estados Unidos; veja o discurso na íntegra

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi empossado nesta segunda-feira (20) para um mandato até 2028. O republicano participou de uma cerimônia no Capitólio, em Washington, D.C. O juramento foi seguido por um discurso no qual Trump enfatizou suas prioridades de governo, destacando medidas relacionadas à imigração e à economia. Ele prometeu ações executivas para reforçar a segurança nas fronteiras e retomar a prosperidade econômica. O evento contou com a presença de milhares de pessoas, que assistiram tanto ao ar livre quanto em ginásios nos arredores. Acompanhe a íntegra do discurso, com tradução simultânea.