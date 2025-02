Turismo em São Paulo: conheça projeto que oferece passeios guiados e de graça pela capital paulista

A cidade de São Paulo comemora 471 anos no próximo sábado (25). Sendo uma das maiores metrópoles do mundo, não faltam opções de turismo nela. Por isso projetos como o "Vai de Roteiro" são tão importantes. Ele oferece passeios guiados e gratuitos pela cidade. São 15 roteiros diferentes, que incluem locais como a Avenida Paulista e o Museu do Futebol. Para celebrar o aniversário da cidade, o projeto irá realizar uma ação especial. Confira!