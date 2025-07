Turista tenta entrar no Aeroporto de Guarulhos com mais de 200 mil dólares escondidos

Um passageiro vindo do México foi abordado pela polícia no Aeroporto Internacional de Guarulhos devido ao peso excessivo de sua mala. Durante a inspeção, os policiais descobriram mais de 200 mil dólares escondidos em frascos de shampoo. A legislação brasileira permite transportar até 10 mil dólares sem declaração; o restante foi apreendido. O passageiro agora deve justificar a origem desse dinheiro para evitar a sua perda para o governo, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.



