Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Turistas alemães são roubados e deixados pelados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois

Balanço Geral|Do R7

Na praia de Copacabana, dois turistas alemães foram assaltados por dois homens armados com uma faca, que levaram seus celulares, cartões de crédito e até suas roupas. Os turistas pediram ajuda a agentes da prefeitura após o incidente. Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois. Um deles foi pego tentando usar o cartão de crédito dos turistas em uma farmácia. A polícia recuperou todos os pertences das vítimas. Durante o encontro com os ladrões, um dos turistas, indignado, xingou os criminosos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Cartão de crédito
  • Copacabana
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.