Turistas alemães são roubados e deixados pelados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois
Na praia de Copacabana, dois turistas alemães foram assaltados por dois homens armados com uma faca, que levaram seus celulares, cartões de crédito e até suas roupas. Os turistas pediram ajuda a agentes da prefeitura após o incidente. Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois. Um deles foi pego tentando usar o cartão de crédito dos turistas em uma farmácia. A polícia recuperou todos os pertences das vítimas. Durante o encontro com os ladrões, um dos turistas, indignado, xingou os criminosos.
