‘Uma informação que a gente talvez nunca saiba’, diz advogado sobre motivação da morte de Vitória

O advogado da família de Vitória, Fábio Costa, conversou com o Balanço Geral no momento em que coletava informações do inquérito para repassá-las aos familiares da vítima. “Eu não vou pagar por isso sozinho”, teria dito Maicol Sales dos Santos, o único preso até o momento. De acordo com o advogado, ele ainda teria citado outros dois nomes. Fábio Costa ainda relatou que a motivação do crime é “uma informação que a gente talvez nunca saiba”, já que os executores têm o direito de permanecerem em silêncio após serem descobertos.



