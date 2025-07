Vândalo é preso por jogar pedra em ônibus na zona leste de São Paulo

Na zona leste de São Paulo, um ônibus foi novamente alvo de depredação. O suspeito de atirar uma pedra no veículo foi detido por populares na praça Gonçalo, próxima à avenida Miguel da Fonseca. Com esse caso, já são 380 ataques a ônibus registrados na capital. As polícias Militar e Civil seguem atuando para conter esse tipo de ação.



