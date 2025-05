VAR do Balanço: Goleiro de várzea defende pênalti e comemora chutando a bola no próprio gol

Nesta edição do VAR do Balanço, o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola e o apresentador Eleandro Passaia analisam os lances mais polêmicos e autênticos do futebol de várzea brasileiro. Entre os lances, o destaque vai para o goleiro que defendeu um pênalti e, em êxtase de euforia, comemorou chutando a bola no próprio gol. Sálvio, da cabine do VAR, explicou que a bola estava em jogo e que, portanto, o gol foi validado.



