VAR do Balanço: Jogador da várzea vai cobrar pênalti, tropeça, cai e nem sequer toca na bola

No VAR do Balanço desta sexta-feira (9), o apresentador Eleandro Passaia e o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola analisaram lances polêmicos do futebol de várzea, seja por problemas de apito ou de habilidade. Um dos lances marcantes foi uma batida de pênalti. O cobrador correu em direção à bola, mas acabou caindo no percurso e nem sequer conseguiu tocar nela. Por isso, Sálvio, diretamente da cabine do VAR do Balanço, autorizou que a cobrança acontecesse novamente.



