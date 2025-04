VAR do Balanço: Jogador de várzea dá carrinho agressivo no adversário e não é expulso

Sexta-feira é dia de VAR do Balanço, com análise de lances do futebol de várzea por Eleandro Passaia e Sálvio Spínola. Entre os vídeos enviados, se destacou o de um jogador que deu um carrinho agressivo no seu adversário e o juiz não o expulsou. Sálvio mostrou um cartão vermelho no programa e deixou claro que essa violência não deve ser aceita no esporte. Confira esse e outros lances polêmicos!



