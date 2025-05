VAR do Balanço: O goleiro pode tampar todo o gol em uma cobrança de pênalti?

Sálvio Spínola analisou lances curiosos do futebol de várzea do Brasil no VAR do Balanço desta sexta-feira (16). Em um deles, o goleiro tampou todo o gol em uma cobrança de pênalti. Para Sálvio, o arqueiro só pode ficar com um pé no gol. No lance em questão, o goleiro ficou com os dois. Porém, a bola entrou do mesmo jeito, então o gol foi legal. Confira esse e outros lances!



