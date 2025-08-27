Veja imagens de ação da polícia que terminou com dois criminosos mortos na zona sul de SP

O Balanço Geral teve acesso a imagens de uma ação da polícia que terminou com dois criminosos mortos na avenida Ricardo Jafet, na zona sul de SP. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências. Outro criminoso se feriu gravemente ao tentar escapar por um córrego.



