Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Veja imagens de ação da polícia que terminou com dois criminosos mortos na zona sul de SP

Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências

Balanço Geral|Do R7

O Balanço Geral teve acesso a imagens de uma ação da polícia que terminou com dois criminosos mortos na avenida Ricardo Jafet, na zona sul de SP. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências. Outro criminoso se feriu gravemente ao tentar escapar por um córrego.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Crimes
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.