Veja o depoimento de homem que presenciou o atropelamento e a morte de jovens em São Caetano (SP)

O Balanço Geral teve acesso à íntegra do depoimento de um motorista que presenciou o atropelamento seguido da morte das jovens Isabela e Isabelli, de 18 anos, em São Caetano do Sul, na noite de quarta-feira (9). Ele disse que já tinha notado que o Honda Civic azul, carro que atropelou as jovens, estava correndo na via desde antes do acidente. Além disso, também notou que o carro era modificado para desempenhar alta performance, bem como os escapamentos diferentes que o carro tinha. Por este motivo, tal como pela velocidade excessiva do veículo no momento do atropelamento, a polícia acredita que Brendo, o motorista, estava disputando um racha.



