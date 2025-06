Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato da menina Larissa Manuela

A menina Larissa Manuela, de apenas 10 anos, foi encontrada morta pela mãe em cima da cama com perfurações no pescoço e no tórax, na tarde da última quinta-feira (12). Um circuito de câmeras de segurança do local, que fica em Barueri, na Grande São Paulo, capturou dois suspeitos andando na rua da casa de Larissa no momento do crime. A suspeita é de que o assassino conheça a família, pois os vizinhos não escutaram gritos da menina e a porta não estava arrombada quando o corpo foi encontrado. A polícia encontrou uma roupa semelhante à que foi vista com um dos suspeitos, pelas câmeras de segurança do local, na casa do padrasto de Larissa, além de um bilhete que dizia ‘perdão, meu amor’. Desde então, ele se tornou o principal suspeito.



