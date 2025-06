Veja o que se sabe sobre o assassinato da menina Larissa Manuela

A Polícia Civil convidou o padrasto de Larissa Manuela, Diego, para prestar depoimento, pela terceira vez. Ele é, até o momento, o principal investigado pela polícia pelo assassinato da menina, de 10 anos, encontrada morta pela mãe em casa, com 16 marcas de golpes de faca. A porta da casa não tinha sinais de arrombamento, o que indica que o assassino conhecia a vítima ou, no mínimo, sabia qual era a rotina da família. A Justiça negou todos os pedidos de prisão temporária de Diego até o momento. O investigado alega ter o álibi do seu serviço, que, segundo ele, acontecia no mesmo momento do assassinato da jovem.



