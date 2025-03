Veja os detalhes do suposto cativeiro de Vitória; imóvel pertence ao único suspeito preso

O Balanço Geral mostrou todos os detalhes da casa que pertence a Maicol Antonio Salles, o único suspeito preso do caso Vitória. A polícia acredita que o local possa ser o cativeiro em que a jovem foi mantida por dois dias. Lá, Vitória Regina de Souza, de 17 anos, pode ter sido torturada, abusada e assassinada. Manchas de sangue foram encontradas no banheiro e duas perícias já foram feitas na casa. Uma terceira deve acontecer em qualquer momento. Veja os detalhes do local!