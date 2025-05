Venda de drogas persiste no centro de São Paulo após dispersão de usuários e traficantes

Após a dispersão da Cracolândia, usuários e traficantes migraram para outros locais da capital paulista. Filmagens revelaram tráfico ativo mesmo sob presença policial, na Sé e na Favela do Gato, com drogas vendidas através de buracos nas paredes. Apesar dos esforços policiais, o tráfico persiste. A atenção agora se volta para identificar e conter esses pequenos grupos.



