Vendedor é agredido por segurança de shopping após comprar chocolates

Um vendedor de chocolates afirma ter sido agredido por seguranças em um shopping de Santo André, no ABC paulista. Ele conta que foi abordado de forma truculenta ao sair de uma loja com uma sacola cheia de chocolates — comprados por uma cliente que quis ajudá-lo. Os produtos tinham nota fiscal, mas os seguranças suspeitaram de furto. A confusão só terminou quando funcionários da loja confirmaram a compra. O caso está sendo investigado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!