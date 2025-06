Vereador de São Caetano do Sul (SP) é acusado de ameaçar e perseguir servidoras públicas

O Ministério Público de São Paulo está investigando Getúlio de Carvalho Filho, vereador de São Caetano do Sul, por supostas perseguições e ameaças a funcionárias públicas. A maioria trabalha em postos de saúde do município. Segundo elas, Getulio entra nas unidades, grava vídeos e cobra agilidade no atendimento dos pacientes. Para as servidoras, essas cobranças viraram perseguições e exposição na internet. Duas mulheres já procuraram a polícia e fizeram boletins de ocorrência. Em nota enviada para a RECORD, Getulio Filho diz que as denúncias são infundadas e que exerce o legítimo exercício do mandato. Afirmou também que jamais praticou qualquer ato de violência, ameaça ou perseguição contra qualquer pessoa. A reportagem da RECORD conversou com diversas mulheres que fizeram denúncias. Elas dizem que não querem gravar entrevista, porque temem novos ataques do vereador.



