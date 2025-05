Vídeo de travessa de vidro explodindo após choque térmico viraliza nas redes sociais

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um casal preparando um misto quente em uma travessa de vidro que explodiu ao ser colocada na pia, logo após sair do forno. A mulher filmava o momento em que o marido retirava a travessa quente e a apoiava na pia. A explosão foi causada por um choque térmico no recipiente. Apesar do susto, ninguém se feriu.



