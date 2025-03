Vídeo flagra assaltantes roubando celular da moto de entregador, na rodovia Anhanguera, em SP

Flávio Brotas fazia uma entrega em Perus, bairro da zona oeste de São Paulo, quando seu celular, que estava no suporte da moto, foi puxado pelo garupa de outra moto que passava do seu lado. Ele estava a 90 km/h no momento do roubo e gravou a placa dos assaltantes. A polícia ainda não conseguiu identificar nem localizar os criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!