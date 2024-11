Vídeo: motociclista sobrevive a acidente após ser atingido por carro que invadiu a contramão

O motociclista Washington Bezerra, de 37 anos, sobreviveu após ser atingido de frente por um motorista que invadiu a contramão na Vila Constança, zona sul de São Paulo. Ele trabalha como frentista e voltava para casa quando tudo aconteceu. Com a força do impacto, ele foi arremessado e deu piruetas no ar, antes de cair no chão. O motorista que causou o acidente tentou fugir, mas foi contido por outros motociclistas. Ele foi preso em flagrante, com sinais de embriaguez. Depois de várias fraturas e cirurgia, Washington se recupera em casa, ao lado da esposa e da filha, de 4 meses.