Vídeos de animais gerados por inteligência artificial chamam atenção e divertem público na internet

Um vídeo que mostra uma mulher tentando embarcar em um avião com um canguru de suporte emocional chamou atenção na internet. Apesar da repercussão, a cena nunca aconteceu: a gravação foi gerada por inteligência artificial. A tecnologia tem sido usada para criar vídeos curiosos e divertidos com animais, que impressionam pelo realismo. No entanto, também tem levantado alertas, já que vem sendo explorada por criminosos para aplicar golpes.



