Vítimas percebem arma falsa e reagem a tentativa de roubo de moto em SP

Um homem e seu sobrinho foram vítimas de uma tentativa de assalto enquanto retornavam do mercado em São Miguel Paulista, na zona leste São Paulo. Os criminosos abordaram a dupla com uma arma que, soube-se posteriormente, era falsa. Após perceberem isso, as vítimas reagiram e conseguiram evitar o roubo. Uma das vítimas disse que é a terceira vez que tentam roubar sua moto e ele decidiu vendê-la.