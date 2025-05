Vitor Belarmino é interrogado pela Justiça por atropelar e matar noivo que saía do casamento no RJ

A Justiça interrogou o influenciador Vitor Belarmino depois de dez meses de ele atropelar e matar um noivo que acabava de sair do seu casamento no Rio de Janeiro. Ele ficou foragido da Justiça desde julho de 2024, mas se entregou. Vitor é julgado por omissão de socorro, homicídio culposo e pela fuga. No carro, estavam cinco mulheres, que já foram ouvidas porque o julgamento começou em abril. Além delas, oito testemunhas foram ouvidas.



