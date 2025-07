Voluntários trabalham para salvar vidas de animais ilhados em meio a chuvas intensas no RS

Desde setembro de 2023, um grupo de voluntários atua no bairro Arquipélago, no Rio Grande do Sul, para resgatar animais afetados pelas enchentes. Eles trabalham em conjunto com a Defesa Civil para evacuar famílias e salvar principalmente filhotes e cães presos em situações perigosas. Em um caso, em menos de 20 minutos, os voluntários conseguiram convencer a tutora de 10 filhotes a permitir o resgate. Os animais são levados para um abrigo que foi montado após enchentes anteriores, onde recebem ração e cuidados veterinários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!