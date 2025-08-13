Logo R7.com
'Vovô ladrão' engana funcionários e rouba celulares em lojas de São Paulo

Ele já foi flagrado diversas vezes e sempre age de maneira semelhante

Balanço Geral|Do R7

Um idoso, conhecido como “vovô ladrão”, tem enganado funcionários de lojas em São Paulo ao fingir que escolhe presentes, enquanto, na verdade, foca no roubo de celulares. Ele já foi flagrado diversas vezes e sempre age de maneira semelhante, o que tem gerado preocupação entre comerciantes e clientes. Proprietários de estabelecimentos relatam o padrão de atuação do criminoso e alertam para a importância de redobrar a atenção, mesmo com clientes que aparentam tranquilidade.

