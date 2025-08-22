Xerife do Consumidor: Mulher tem complicações com prótese dentária e clínica não se responsabiliza

O Xerife do Consumidor foi até Suzano (SP) para mostrar o caso de uma mulher que teve complicações com uma prótese dentária. A clínica que implantou os pinos da prótese, que foi o estopim das complicações da paciente, não se responsabiliza pelos problemas. O valor total pago pela paciente no processo foi de R$ 13 mil. Confira os detalhes na reportagem.



