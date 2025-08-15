Xerife do Consumidor: Oficina automotiva indicada por seguradora devolve carro defeituoso a cliente

Uma cliente de uma oficina automotiva indicada pela seguradora do veículo entrou em contato com o Xerife do Consumidor para fazer uma denúncia, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Segundo a psicóloga Gilcilene Neves, a oficina deu um prazo inicial de 15 dias para os consertos necessários. Após seis anúncios de aumento de prazo para a entrega do veículo, a cliente só teve seu carro de volta depois de 40 dias. No entanto, algumas peças ainda estavam soltas. Confira os detalhes deste caso nesta edição do quadro Xerife do Consumidor, do Balanço Geral.



