Policial militar dá coronhada em homem que cooperava com a abordagem em SP

Um homem sai de casa para encontrar com os amigos e, no meio do caminho, é parado por uma viatura da Polícia Militar. Assim que ele escuta a sirene, ele para o carro e abre a janela. O policial já está apontando a arma para o carro do homem. Durante a abordagem, ele dá uma coronhada no homem. Na sequência, o policial entra na viatura e vai embora. Toda a ação dura menos de um minuto.