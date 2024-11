Da viagem a Maceió ao crime em Cumbica: namorada detalha os últimos momentos de Gritzbach

Empresário delator do PCC, Vinicius Gritzbach foi executado no último dia 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos (SP), quando voltava de uma viagem a Maceió (AL). Do passeio ao momento do crime, uma pessoa esteve praticamente o tempo todo ao lado do homem jurado de morte. Maria Helena Paiva Antunes, a namorada dele, concedeu uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini. Ela narra os últimos dias e explica tudo o que envolveu o recebimento das joias que podem ter possibilitado a monitoração de Vinicius em tempo real. Confira!