'Fiquei igual a uma barata tonta': namorada explica reação após o assassinato de Gritzbach

Maria Helena Paiva Antunes, namorada de Vinicius Gritzbach, concedeu entrevista exclusiva a Roberto Cabrini e revelou que tem sido alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Muitas pessoas questionaram a reação dela no momento em que o namorado é executado, no maior aeroporto do país. Maria Helena explica que ficou desesperada e que não permaneceu ao lado do corpo porque não teria preparo psicológico para isso. Na entrevista, ela ainda comenta o fato de estar andando um pouco distante de Vinicius no aeroporto - como mostram as câmeras de segurança - e responde com quem falava ao celular. Acompanhe!