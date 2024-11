Namorada de Gritzbach revela detalhes do relacionamento e diz que acreditava na inocência dele

Com exclusividade, o jornalista Roberto Cabrini entrevista a influenciadora Maria Helena Paiva Antunes, namorada de Vinicius Gritzbach, o empresário delator do PCC que foi assassinado no último dia 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos (SP). Maria Helena diz que se apaixonou por Gritzbach logo que o conheceu e que os dois tinham planos de se casar. Ela revela que sabia de problemas judiciais do namorado e que o questionou, mas acreditava na inocência dele, especialmente da acusação de assassinato. A jovem também conta detalhes da rotina de um homem jurado de morte e diz que pagou o preço da liberdade por amá-lo. Assista!