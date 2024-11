Namorada diz que impediria Vinicius Gritzbach de viajar se soubesse de delação

No dia 31 de outubro de 2024, oito dias antes de sua morte, Vinicius Gritzbach esteve na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e reiterou acusações contra policiais que estariam envolvidos em corrupção. Maria Helena Paiva, namorada do empresário, conta a Roberto Cabrini que reparou que Vinicius estava mais estressado nos dias seguintes, mas que ele não contou que havia feito uma delação. "Se eu soubesse dessa delação, eu seria a primeira pessoa a dizer: não vamos viajar", afirma. Vinicius e Maria Helena estiveram em Maceió (AL) e, na volta, ele foi executado no aeroporto de Guarulhos (SP).