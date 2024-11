Vinicius Gritzbach rebate acusações de ter mandado matar ‘Cara Preta’, traficante influente do PCC

Antônio Vinicius Gritzbach é apontado como mandante das mortes de um dos narcotraficantes mais influentes do PCC, o "Cara Preta", e o seu motorista. No final de 2019, os dois foram apresentados por um amigo em comum e passaram a fazer negócios. Uma relação amistosa, pelo menos era o que aparentava. De acordo com as investigações, Antônio Vinicius lavava dinheiro do crime para Cara Preta. O desvio de parte desses investimentos teria sido o estopim: uma guerra declarada entre o traficante e o empresário.