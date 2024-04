Canta Comigo 6 estreia neste domingo (14) com episódio emocionante e repertório diverso

Alto contraste

A+

A-

O Canta Comigo 6 estreia neste domingo (14) com muitas emoções, novidades e repertório diverso (Antonio Chahestian/RECORD)

Prepare-se! Neste domingo (14), começa a sexta temporada do Canta Comigo, sob o comando do apresentador Rodrigo Faro, que está à frente da atração desde 2020. O público pode esperar um episódio de tirar o fôlego, com repertório variado e novidades.

No programa, apaixonados por música de todos os cantos do Brasil sobem no palco do programa, seja com performances individuais ou em grupo. Eles têm diferentes histórias, mas o mesmo sonho: conquistar o coração de todos os jurados e levar o prêmio final de 300 mil reais. Será uma nova temporada cheia de surpresas, emoções e superação.

Porém, para chegar à final, os participantes devem impressionar um grupo de 100 jurados, posicionados em um enorme painel iluminado. Se qualquer um dos especialistas gostar da apresentação da vez, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o candidato consegue. O ápice da atração acontece quando todos os jurados formam uma só voz, em um coro emocionante. Este competidor segue direto para a grande final do programa.

Uma das novidades da edição é o Duelo de Jurados! A cada programa, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com. Os embates musicais prometem ser emocionantes, inesquecíveis e muito divertidos.

Continua após a publicidade

No primeiro episódio, os candidatos prometem emocionar o público com as apresentações das músicas: Ain´t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye, Ai que Saudade D’ocê, da aclamada Elba Ramalho, Maus bocados, de Cristiano Araújo, How Am I Supposed to Live Without You, canção de Michael Bolton, Quem de Nós Dois, hit de Ana Carolina, Is This Love”, de Whitesnake, What Was I Made For?, da diva Billie Eillish, Linda Demais, clássico do Roupa Nova, Didn’t We Almost Have It All”, de Whitney Houston e muitas outras.

Fique ligado na tela da RECORD neste domingo (14), a partir das 18 horas, para acompanhar a grande estreia do Canta Comigo 6!

Que tal relembrar os modões sertanejos que já rolaram no programa?

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Desde a primeira edição, o reality Canta Comigo revelou grandes talentos musicais. O programa é marcado pela diversidade de estilos e o sertanejo não poderia ficar de fora! O site oficial separou algumas das melhores sofrências que os participantes escolheram para se apresentar. Confira!