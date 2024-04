Igor Godoi repercute Duelo de Jurados: ‘Fora da nossa zona de conforto’ O especialista do Canta Comigo 6 falou do embate contra Bruno Sutter e comentou sobre a carreira movimentada

Igor soltou a voz ao som de divas pop no Duelo dos Jurados (Antonio Chahestian/RECORD)

“Foi incrível. A gente consegue sentir um pouco a sensação dos candidatos de cantar de frente para o painel”, disse Igor Godoi sobre o Duelo de Jurados, nova dinâmica do Canta Comigo 6. O especialista competiu contra Bruno Sutter e garantiu a vitória com 79% dos votos do público. Em entrevista para o site oficial, Igor repercutiu a vitória e falou sobre a carreira.

Os dois jurados são bastante conhecidos pelas apresentações marcantes de rock, mas no reality musical, soltaram a voz ao som de hits de divas pop: “Foi muito de surpresa! Não escolhemos as músicas, mas de certa forma isso trouxe o diferencial para o duelo, porque foi algo bem fora da nossa zona de ‘conforto”.

Na disputa, Igor chamou muita atenção pela voz impressionante, e dividiu o segredo de como cuida dela: “É literalmente uma musculatura do nosso corpo, e como qualquer outro músculo, precisa de treino e resistência para aguentar o tranco! Eu tenho minha rotina de aquecimentos diários para sempre estar em dia e pronto”, revelou.

Além das gravações do reality, Igor canta em duas bandas, e dá conta de uma agenda bastante movimentada: “De vez em quando, tenho que sair direto de uma gravação para outra, ou para um show. Claro que é cansativo, mas estar ativo ‘para la e para cá' é muito bom”.

No júri, Igor é um especialista atento ao conjunto: “O Canta Comigo não é somente sobre voz. Eu busco sempre aquele candidato que se entrega mesmo, sabe? Que se diverte e aproveita o palco na totalidade. Claro que a voz e o canto são importantes, mas quando vejo o candidato mais solto no palco isso me faz cantar muito mais rápido!” Segundo o cantor, os participantes têm pouco mais de um minuto para mostrar tudo, então devem se soltar sem medo.

Carreira

“Atualmente estou gravando um álbum novo com o Sioux 66 e no fim de 2023 fizemos grandes shows no Allianz Parque junto com os Titãs na turnê de despedida deles. Foi incrível”, lembrou. Essas apresentações foram gravadas e estão sendo compartilhadas no canal do YouTube da banda. Em breve, eles pretendem soltar o trabalho completo nas plataformas digitais.

Igor também atua como vocalista da Banda Viva Noite, rodando o Brasil em shows e eventos. Que tal dar uma olhada nas redes sociais do jurado para ficar por dentro de todas as datas?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados da sexta temporada:

