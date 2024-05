Música brasileira invade o palco do Canta Comigo deste domingo (12) O público vai se encantar com letras clássicas da cultura nacional

O progama vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD (Antonio Chahestian/RECORD)

A sexta temporada do Canta Comigo não para de surpreender o público! No programa deste domingo (12), os candidatos vão soltar a voz com músicas muito conhecidas dos brasileiros. Além das apresentações emocionantes, vai rolar um super Duelo de Jurados que mexeu com os ânimos do painel!

Entre os clássicos que vão ecoar no palco do reality, estão: Samba da Minha Terra, canção de Dorival Caymmi, Tareco & Mariola, música de Flávio José, e Sapato Velho, hit atemporal do Roupa Nova.

Mas como a diversidade é o lema do programa, também vai rolar música internacional para os fãs das grandes divas, como Breakaway, de Kelly Clarkson.

O jurado convidado deste episódio é o cantor Dudu França, que fez sucesso nos anos 1970 com o hit Grilo na Cuca. Com mais de 50 anos de carreira e uma linda trajetória na música, ele vai analisar e comentar as performances dos candidatos que sonham em chegar à final do programa.

O quinto Duelo de Jurados também será emocionante, com duas estrelas do painel cantando juntas pela primeira vez! Ansiosos? Então não percam o programa!

Assista à chamada:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

