Relembre clássicos da música brasileira que embalaram o Canta Comigo 6

Os clássicos estão na ponta da língua do público do Canta Comigo (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Inúmeros candidatos já levantaram 100 jurados do Canta Comigo ao som de músicas internacionais, mas toda vez que um participante traz um clássico brasileiro, é possível ver o brilho nos olhos dos especialistas do painel. Não tem jeito, as melodias e as letras nacionais mexem com o coração da gente de uma forma sem igual. Será que você lembra de alguns dos clássicos que passaram por essa temporada?

Tayla Lima foi a primeira candidata a cantar música nacional na estreia. Ela interpretou Ai Que Saudade D’Ocê, de Zeca Baleiro, e envolveu o painel em um clima aconchegante, garantindo 98 pontos. O cantor Fernando Amorim, que representa o forró romântico no painel, foi só elogios: “Todo mundo dançou e se divertiu!”

No mesmo episódio, Athirson Ribeiro trouxe um hit que bomba desde o lançamento, em 1985. O candidato soltou a voz com Linda Demais, canção de Roupa Nova. Ele conseguiu levantar 97 jurados e se emocionou muito.

No segundo programa da temporada, uma dama de vermelho chamou atenção não só pela elegância, como também pela voz. Sandra Queiroz encantou 87 especialistas com Canta Brasil, sucesso de Gal Costa. A canção é performada desde 1981, e se tornou um hino da música brasileira.

Passando para o sertanejo, a dupla Henrique e Fernandes homenageou Zezé Di Camargo & Luciano com o clássico Você Vai Ver. O painel cantou em peso e os autointitulados “gordinhos do litoral” garantiram 97 pontos, conquistando um lugar no Top 3.

O terceiro programa da temporada trouxe Antonio do Vale, tio do jurado Diego Moraes, para cantar no palco. O candidato soltou o vozeirão com Obras de Poeta, música de 1982 da dupla Chitãozinho & Xororó. Além de emocionar o sobrinho, que não via há mais de 27 anos, Antonio encantou 94 especialistas.

Já no quarto programa, Gabriel Nandes colocou o clássico dos clássicos para jogo. O cantor escolheu Como Vai Você, de Roberto Carlos, e envolveu 96 jurados em um misto de romantismo e serenidade. Ele conseguiu ficar no primeiro lugar do Top 3 e garantiu uma vaga nas semifinais do reality.

Por fim, o tão sonhado 100 veio de um hit brasileiro que colocou até o jurado mais exigente para pular no painel. Robson Moura não aguentou a animação e vibrou com a apresentação de Sayô! A baiana cantou Tempo de Alegria, de Ivete Sangalo, e recebeu nota máxima no duelo.

Relembre a apresentação:

Curtiu rever os clássicos?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!