Prepare-se para o terceiro episódio do Canta Comigo 6!

Alto contraste

A+

A-

O reality vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na RECORD (Edu Moraes/RECORD)

Embates surpreendentes, apresentações emocionantes e diversão! O terceiro episódio de Canta Comigo 6 chega neste domingo (28), com animação e entretenimento para o público. Quer alguns spoilers? É para já!

Duelo de Jurados

Mais uma dupla de especialistas vai se enfrentar no palco do reality e muitos temas estão disponíveis para sorteio. Será que vem forró por aí? Ou canto lírico? A certeza é que os jurados vão fazer um verdadeiro show! Na estreia, Anna Maz e Helleno colocaram fogo no programa ao som de rock, já no segundo episódio, Bruno Sutter e Igor Godoi brilharam tal qual divas pop. O terceiro embate pode ser ainda mais impressionante!

Top 3 diverso

Publicidade

Apesar de estar no começo, a temporada já teve um pouco de tudo. As melhores apresentações vibraram ao som de pop, lírico, sertanejo, rock, samba, clássicos nacionais e internacionais. O público pode esperar músicas chiclete e performances emocionantes!

Estilo puro

Publicidade

Os jurados já começaram a postar os looks deste domingo! Brilho, tendências de moda e muita personalidade vão invadir o painel do reality musical. Além dos especialistas muito bem vestidos, você não pode deixar de notas as peças lindas escolhidas a dedo para cada candidato!

Desafio dos Jurados

Publicidade

Aquele momento em que os especialistas brilham no painel ao som de uma música sorteada na hora! A primeira apresentação aconteceu com Cheguei, da Ludmilla. E a segunda foi uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com o clássico Qui Nem Jiló. A próxima canção não vai sair da sua cabeça!

Convidado especial

O jurado convidado da semana é o cantor e compositor Leoni, que já fez parcerias com grandes nomes da música brasileira, como: Cazuza, Herbert Vianna, Leo Jaime, Paula Toller, Frejat, Ney Matogrosso, Vinícius Cantuária, Ivan Lins, Paulinho Moska e Rodrigo Maranhão. O cantor vai trazer toda a sua bagagem musical para avaliar os candidatos.

Repertório de sucessos

Os candidatos apostam em hits emocionantes para tentar conquistar o juri, entre os sucessos escolhidos no reality, estão: Obras do Poeta (Chitãozinho & Xororó); Born This Way (Lady Gaga); Canción Con Todos (Mercedes Sosa); Tears of the Dragon (Bruce Dickinson); Meu Ébano (Alcione); You raise me up (Andra Day); Se Eu Quiser Falar Com Deus (Gilberto Gil); Juízo Final (Nelson Cavaquinho); Não Vale a Pena (Maria Rita); Radar (Glória Groove) e muitos outros.

Nota máxima

Em algum momento do programa, é claro que todos os jurados vão se levantar para cantar com um candidato! Esse participante vai direto para a final, ao lado de Carol Marques e Paula Magh. Uau!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre todos os especialistas:

Publicidade 1 / 100 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Adriana Farias Violeira, cantora e apresentadora